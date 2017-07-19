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Госдеп США призвал РФ отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы"

Международная панорама
19 июля, 19:03 UTC+3 ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве призвали Россию "уважать право на свободу мысли, совести, религии и убеждений"

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Государственный департамент США призвал власти России отменить решение Верховного суда РФ о запрете деятельности организации "Свидетели Иеговы". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского дипломатического ведомства.

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"Вынесенное на прошлой неделе решение Верховного суда России против "Свидетелей Иеговы" является проявлением тревожной тенденции преследования религиозных меньшинств в России, - утверждается в заявлении Госдепа. - Мы призываем российские власти отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" в России, дать обратный ход процессу закрытия административного центра "Свидетелей Иеговы" и освободить представителей религиозных меньшинств".

"Мы также призываем Россию уважать право на свободу мысли, совести, религии и убеждений, - продолжает в своем заявлении Госдеп США. - Все религиозные меньшинства должны иметь возможность пользоваться свободой вероисповедания и собраний без препятствий, что гарантировано конституцией Российской Федерации".

17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" немедленно объявили о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Отменить запрет на деятельность этой организации Россию также призвали Европейский союз, Германия, Великобритания.

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