ОБСЕ озабочена в связи с признанием в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

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ВАРШАВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк и представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Ингеборг Габриэль выразили озабоченность в связи с решением Верховного суда (ВС) России о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы" и ее общин экстремистскими. Об этом говорится в распространенном Бюро заявлении.
"Меня беспокоит необоснованная криминализация мирной деятельности членов общин "Свидетелей Иеговы" в России, ликвидация этого сообщества в стране, - отметил Линк. - Это решение ВС представляет собой угрозу ценностям и принципам, на которых основываются демократические, свободные, открытые, плюралистические и толерантные общества".
"Запрет, преследование мирных людей за простое богослужение, явно нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а вместе с ним и международные стандарты в области прав человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Поэтому его необходимо как можно скорее пересмотреть", - указала Габриэль.
БДИПЧ также обеспокоено сообщениями, поступающими от организаций гражданского общества о том, что полиция прекратила религиозные службы "Свидетелей Иеговы", задерживала отдельных верующих, конфисковала библии во время богослужений.
"Я настоятельно призываю российские власти обеспечить соблюдение права на свободу религии или убеждений, мнений и их выражения, мирных собраний и объединений лиц, принадлежащих к сообществу "Свидетели Иеговы". Их права должны быть соблюдены в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международным правом в области прав человека", - добавил Линк.
20 апреля ВС РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.