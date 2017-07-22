Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за повреждения ЛЭП

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за повреждения питающих ее линий электропередачи. Об этом сообщил в субботу представитель коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Около 19:30 работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена, вблизи объекта повреждены линии электропередачи", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Представитель предприятия добавил, что из соображений безопасности персонал станции будет эвакуирован. "Завтра (23 июля - прим. ТАСС) начнем осмотр окрестностей ДФС, попробуем определить характер и масштаб повреждений", - добавил представитель компании.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие, находящееся вблизи Ясиноватой, обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны конфликта. Это Донецк, Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем провозглашенной Донецкой народной республики, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.