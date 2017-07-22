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Глава АНБ: создание совместной группы РФ и США по кибербезопасности лучше отложить

Международная панорама
22 июля, 22:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Майкл Роджерс при это не исключил создание такой группы в будущем

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© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс полагает, что сейчас не лучшее время для создании российско-американской совместной группы по кибербезопасности, однако в перспективе это возможно. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).

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На вопрос о том, как он относится к сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном в таком формате, глава АНБ ответил: "Я не из тех, кто определяет политический курс. Об этом лучше говорить с кем-то другим, мы этим не занимаемся". "Но, если говорить о том, каковы мои соображения на этот счет, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься", - добавил он.

"Но, с другой стороны, возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении [России]", - подчеркнул Роджерс. Его выступление транслировалось на сайте конференции в Аспене.

Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на своей первой встрече в Гамбурге уделили немало внимания вопросам кибербезопасности. В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами будет создана совместная двусторонняя рабочая группа, уточнил он.

Вместе с тем позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.

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