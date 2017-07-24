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Вице-президент Ирака: Багдад хочет видеть военное и политическое присутствие РФ в стране

Международная панорама
24 июля, 18:01 дата обновления: 24 июля, 19:02 UTC+3

На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко Нури аль-Малики сказал, что Ирак открыт для более тесного взаимодействия с Россией на фоне успехов в борьбе с терроризмом в регионе

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Вице-президент Ирака Нури аль-Малики

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ирак хотел бы видеть у себя российское присутствие в политическом и военном плане. Такое заявление сделал в понедельник вице-президент Ирака Нури аль-Малики на пресс-подходе по итогам встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком, поэтому мы бы хотели, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане, - сказал он. - Таким образом было бы создано равновесие, которое послужило бы на благо региону, его народам и его странам".

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Аль-Малики также добавил, что "Ирак стремится к укреплению стратегического сотрудничества в таких областях как электроэнергетика, нефть, научное сотрудничество, стипендии, университетская подготовка, экономика и торговля, а также политическая и военная сферы".

На встрече с Матвиенко аль-Малики сказал, что Ирак открыт для более тесного взаимодействия с Россией на фоне успехов в борьбе с терроризмом в регионе. "Мы стремимся к большей открытости и укреплению уз дружбы с Россией, - сказал он. - Сейчас пришло время, чтобы ещё больше открыться перед Россией в свете того, чего удалось добиться в сфере борьбы с терроризмом и террористическими организациями".

"Кроме встречи на парламентском уровне, нас ещё ждёт встреча с президентом Путиным - все это сигнал твёрдого желания укрепления двусторонних отношений", - добавил аль-Малики.

Политик также отметил, что Ирак верит в роль России в решении большого количества международных проблем, укрепления безопасности как в ближневосточном регионе, так и во всем мире.

Искоренить ИГ

Аль-Малики сказал, что армия Ирака и народное ополчение обладают достаточными опытом и мощью, чтобы искоренить оставшиеся после освобождения Мосула оплоты "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) на своей территории.

"Разумеется, еще есть некоторые территории, где скрываются банды ИГ, однако у нас есть высокая готовность, высокий боевой опыт и мощь, чтобы добиться успеха и искоренить все гнезда ИГ", - сказал он.

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Вице-президент Ирака выразил уверенность, что успех под Мосулом будет способствовать борьбе с терроризмом и в Сирии. "Любой успех в борьбе против терроризма и экстремизма является успехом и для всех других территорий, где идет борьба с этой угрозой, - отметил он. - Это касается и Ирака, и Сирии".

"Такой крупный успех, как освобождение Мосула, напоминает об освобождении Алеппо", - добавил аль-Малики, оценивая масштабы победы иракской армии.

10 июля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по вытеснению экстремистов из города, более трех лет находившегося под их контролем, началась в октябре прошлого года.

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики находится с рабочим визитом в России. Ранее в понедельник он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позднее он отправится в Санкт-Петербург, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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