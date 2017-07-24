Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эмиссар ООН: кризис в Иерусалиме нужно урегулировать до пятничной молитвы

Международная панорама
24 июля, 22:08 UTC+3 ООН ООН 24, июля. /ТАСС

По словам Николая Младенова, эскалация напряженности может привести к катастрофическим последствиям не только в самом Иерусалиме, но и далеко за пределами Ближнего Востока

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Ситуацию в Иерусалиме необходимо стабилизировать до того, как мусульмане вновь соберутся на пятничную молитву у мечети на Храмовой горе. Об этом заявил в понедельник специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов по итогам закрытого совещания Совета Безопасности ООН. По его словам, эскалация напряженности может привести к катастрофическим последствиям не только в самом Иерусалиме, но и далеко за пределами Ближнего Востока.

Смотрите также

РФ призывает Палестину и Израиль к сдержанности в конфликте вокруг Храмовой горы

СМИ: власти Израиля не отменили установку металлодетекторов в Иерусалиме

CNN: эмиссар США отправился в Израиль для консультаций с целью снижения напряженности

СМИ: спецслужбы Израиля арестовали десятки активистов ХАМАС на Западном берегу

Эмиссар призвал палестинцев и израильтян "воздержаться от провокационных действий, продемонстрировать сдержанность и работать над поиском решения" возникшей проблемы. "Чрезвычайно важно найти выход из нынешнего кризиса до пятницы. Я думаю, что ситуация на месте событий еще более обострится, если мы подойдем к пятничной молитве без урегулирования этого кризиса", - сказал болгарский дипломат. Он сообщил, что в разговоре с членами Совбеза попросил "повлиять на стороны конфликта" и добиться от них принятия шагов по снижению напряженности.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты три израильтянина.

Как заявил Младенов, эти происшествия нельзя рассматривать как локальные. "Да, они происходят на нескольких сотнях квадратных метров, но они влияют на миллионы, если не миллиарды людей по всему миру. Они потенциально могут привести к катастрофическим последствиям далеко за стенами Старого города [Иерусалима], далеко за пределами Израиля и Палестины, далеко за пределами Ближнего Востока", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
2
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
3
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
4
Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
7
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
Темы дня
Новости партнеров
Реклама