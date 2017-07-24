Эмиссар ООН: кризис в Иерусалиме нужно урегулировать до пятничной молитвы

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Ситуацию в Иерусалиме необходимо стабилизировать до того, как мусульмане вновь соберутся на пятничную молитву у мечети на Храмовой горе. Об этом заявил в понедельник специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов по итогам закрытого совещания Совета Безопасности ООН. По его словам, эскалация напряженности может привести к катастрофическим последствиям не только в самом Иерусалиме, но и далеко за пределами Ближнего Востока.

Эмиссар призвал палестинцев и израильтян "воздержаться от провокационных действий, продемонстрировать сдержанность и работать над поиском решения" возникшей проблемы. "Чрезвычайно важно найти выход из нынешнего кризиса до пятницы. Я думаю, что ситуация на месте событий еще более обострится, если мы подойдем к пятничной молитве без урегулирования этого кризиса", - сказал болгарский дипломат. Он сообщил, что в разговоре с членами Совбеза попросил "повлиять на стороны конфликта" и добиться от них принятия шагов по снижению напряженности.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты три израильтянина.

Как заявил Младенов, эти происшествия нельзя рассматривать как локальные. "Да, они происходят на нескольких сотнях квадратных метров, но они влияют на миллионы, если не миллиарды людей по всему миру. Они потенциально могут привести к катастрофическим последствиям далеко за стенами Старого города [Иерусалима], далеко за пределами Израиля и Палестины, далеко за пределами Ближнего Востока", - отметил он.