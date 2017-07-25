Еврокомиссия обсудит 26 июля новые санкции США против России

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Коллегия Еврокомиссии (ЕК) обсудит 26 июля новые санкции США против РФ. Свои мнения по этому вопросу представят замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и изменениям климата Мигель Ариас Каньете. Об этом заявил во вторник представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Коллегия рассмотрит новые санкции США в отношении Ирана и России (по вопросу которых Конгресс США проголосует во вторник - прим. ТАСС). Доклад об этом подготовят вице-председатель [первый замглавы ЕК] Франс Тиммерманс, еврокомиссары Марош Шефчович и Мигель Ариас Каньете", - заявил он.

Ранее ЕК призвала США согласовывать свои односторонние запретительные меры с партнерами и предупредила о возможных негативных последствий этого пакета санкций для энергобезопасности ЕС.

ЕС ответит США

ЕС следит за обсуждением новых санкций в США с обеспокоенностью, учитывая энергетическую независимость ЕС и его интерес в энергетической безопасности, заявил Маргаритис Схинас 24 июля. По его словам, ЕС в настоящее время находится на связи с американскими коллегами, чтобы прояснить этот вопрос.

Представитель ЕК привел слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что ЕС готов принять ответные меры адекватно и немедленно, если необходимо.

Опасения ЕС

Как сообщила ранее газета Financial Times, в распоряжении которой попал документ, подготовленный к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля, Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США. В документе отмечается, что Брюссель должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если США примут меры без учета обеспокоенности со стороны ЕС.

Документ предусматривает получение от администрации американского президента Дональда Трампа публичного или письменного заверения, что Вашингтон не введет санкции таким образом, что они затронут интересы ЕС.

Другие предлагаемые шаги со стороны Брюсселя, как указывается в документе, это - использование европейского права с целью не допустить, чтобы меры США были бы признаны и приведены в действие в Европе, а также подготовка совместимых с нормами ВТО ответных мер.

Как отмечает газета, эти шаги отражают обеспокоенность Брюсселя тем, что санкции со стороны Вашингтона могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах, включая "Северный поток - 2". Власти ЕС намерены доказать, что потенциальные последствия от американских санкций для Европы распространятся намного дальше реализации одного проекта, а под удар могут быть поставлены эксплуатация и модернизация газопроводов в России, по которым голубое топливо поставляется на Украину, а также проекты по строительству трубопроводов в Каспийском регионе и освоение газового месторождения у побережья Египта.

В документе подчеркивается, что санкции могут оказать негативное воздействие и на те компании из стран сообщества, которые под действием санкций ЕС на законных основаниях сотрудничают с российской стороной в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах.