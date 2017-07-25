Лидер Приднестровья выступил против вывода российских миротворцев

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Лидер Тирасполя Вадим Красносельский осудил принятую парламентом Молдавии декларацию о необходимости вывода российских миротворцев из Зоны безопасности приднестровского конфликта. Об этом он заявил во вторник местным журналистам.
"Удаление миротворцев, российского присутствия - это путь к войне. Это недопустимо", - сказал Красносельский. Он отметил, что за 25 лет существования миротворческой миссии ни один житель не погиб в результате боевых действий.
Лидер Приднестровья считает, что власти Молдавии ведут системную работу по дискредитации российского присутствия. В связи с этим он обратил внимание на недавнюю высылку российских дипломатов и решение Конституционного суда Молдавии, который признал незаконным пребывание российских военных в Приднестровье.
Ранее декларацию парламента осудил президент Молдавии Игорь Додон. Он считает, что за этим заявлением стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии, которая заинтересована в нагнетании обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию.
Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.