Дипмиссия США в РФ отказалась спекулировать на сообщениях о возможной высылке дипломатов

Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛСпорт 27 июля, 21:26
Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролемСпорт 27 июля, 20:36
Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданстваМеждународная панорама 27 июля, 20:24
Россияне Рылов и Колесников вышли в финал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 27 июля, 20:21
Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м брассомСпорт 27 июля, 20:04
Испанка Бельмонте завоевала золото ЧМ по плаванию на дистанции 200 м баттерфляемСпорт 27 июля, 19:45
Рогозин поручил посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российских артистовПолитика 27 июля, 19:42
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянамиПроисшествия 27 июля, 19:34
Российский пловец Чупков с рекордом чемпионатов мира вышел в финал на 200 м брассомСпорт 27 июля, 19:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Посольство США в Москве не может спекулировать на сообщениях о возможной высылке американских дипломатов из России. Об этом в четверг ТАСС заявила официальный представитель диппредставительства США Мария Олсон.
"Мы видели сообщения в СМИ о возможной высылке 35 американских дипломатов, однако я не могу спекулировать на действиях, которые может в будущем предпринять Россия", - заявила дипломат.
Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата Конгресса также примет этот законопроект, пользующийся широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о возможных ответных мерах и выразил мнение, что этот "сигнал до тамошних деятелей дошел".
В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер на действия американской стороны.