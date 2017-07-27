Дипмиссия США в РФ отказалась спекулировать на сообщениях о возможной высылке дипломатов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Посольство США в Москве не может спекулировать на сообщениях о возможной высылке американских дипломатов из России. Об этом в четверг ТАСС заявила официальный представитель диппредставительства США Мария Олсон.

"Мы видели сообщения в СМИ о возможной высылке 35 американских дипломатов, однако я не могу спекулировать на действиях, которые может в будущем предпринять Россия", - заявила дипломат.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата Конгресса также примет этот законопроект, пользующийся широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о возможных ответных мерах и выразил мнение, что этот "сигнал до тамошних деятелей дошел".

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер на действия американской стороны.