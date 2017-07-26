Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза

Политика
26 июля, 23:42 дата обновления: 26 июля, 23:56 UTC+3

Двусторонние отношения Евросоюза и России в перспективе зависят от реакции европейских стран на новые антироссийские санкции США, отметил постпред России при ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает в качестве ответных мер на законопроект США о расширении санкций в отношении России объявление его неработающим на территории объединения, а также запрет финансирования европейскими банками американских компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Пока что разговор идет о таких довольно серьезных потенциальных мерах как, например, объявление о том, что этот американский закон не действует на территории Евросоюза. Второй шаг - это закрытие финансирования по линии европейских банков американских компаний", - сказал он.

Чижов также заявил, что двусторонние отношения Евросоюза и России в перспективе зависят от реакции европейских стран на новые антироссийские санкции США.

"Я могу сказать прямо, что от того, как поведет себя Евросоюз в этой ситуации, будет зависеть и дальнейший вектор нашего взаимодействия с ЕС", - сказал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила 25 июля законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер заявил 26 июля, что Сенат Конгресса США хотел бы внести определенные изменения в законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
2
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
3
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
4
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама