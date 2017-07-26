Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает в качестве ответных мер на законопроект США о расширении санкций в отношении России объявление его неработающим на территории объединения, а также запрет финансирования европейскими банками американских компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Пока что разговор идет о таких довольно серьезных потенциальных мерах как, например, объявление о том, что этот американский закон не действует на территории Евросоюза. Второй шаг - это закрытие финансирования по линии европейских банков американских компаний", - сказал он.
Чижов также заявил, что двусторонние отношения Евросоюза и России в перспективе зависят от реакции европейских стран на новые антироссийские санкции США.
"Я могу сказать прямо, что от того, как поведет себя Евросоюз в этой ситуации, будет зависеть и дальнейший вектор нашего взаимодействия с ЕС", - сказал он.
Палата представителей Конгресса США одобрила 25 июля законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.
Председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер заявил 26 июля, что Сенат Конгресса США хотел бы внести определенные изменения в законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.