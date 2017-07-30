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ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения в районе Корейского полуострова

Международная панорама
30 июля, 6:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июля. /ТАСС

В маневрах были задействованы истребители F-2 и стратегические бомбардировщики B-1

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Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США

© AP Photo/Lee Jin-man

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Два истребителя Сил самообороны Японии F-2  и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1  провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным испытанием баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщил журналистам глава японского МИД Фумио Кисида, по совместительству занимающий пост министра обороны после ухода в отставку Томоми Инады.

Учения прошли в районе между Корейским полуостровом и юго-западным японским островом Кюсю.

"В первой половине дня в воскресенье были проведены совместные учения с участием самолетов Японии и США. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на фоне пуска ракеты Северной Кореей мы намерены и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с США", - сказал он.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на пять минут.

Между тем, по данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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