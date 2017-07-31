В Австрии заявили, что готовы защищать свои интересы, если санкции США затронут ЕС

ВЕНА, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия готова защищать национальные интересы в случае применения антироссийских санкций США к европейским компаниям и намерена координировать свои действия с Европейской комиссией. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в министерстве по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии.

"Мы - в соответствии с позицией Европейской комиссии - в случае необходимости готовы действовать, чтобы защитить национальные и европейские интересы", - отметил официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства Томас Шнёлль на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг возможных ограничительных мер США в отношении России.

Официальный представитель федерального канцлера Австрии Кристиана Керна Юрген Шварц сообщил ТАСС, что санкции США могут оказать негативное влияние на работу европейских компаний в сфере энергетической инфраструктуры. В этой связи австрийское правительство с тревогой и обеспокоенностью наблюдает за попытками США через односторонние антироссийские санкции реализовать собственные экономические интересы в Европе и считает, что экстерриториальное применение американских законов неприемлемо.

В то же время в крупнейших австрийских компаниях, задействованных в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", - нефтегазовой OMV ("О-эм-фау") и сталелитейной Voestalpine ("Фёстальпине") ТАСС отметили, что они внимательно следят за ситуацией с возможными новыми санкциями США в отношении России и придерживаются своих договоренностей с Москвой.

Между тем глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль выступил в эфире радиостанции О-1 против новых антироссийских санкций США и призвал Европейский союз не мириться с американскими ограничительными мерами в отношении России, поскольку они негативно отразятся на всех сторонах. Он подчеркнул, что американцы давно хотят нарушить отношения между Европой и Россией, преследуют собственные торговые, экономические и энергетические интересы.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.