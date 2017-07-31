Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Австрии заявили, что готовы защищать свои интересы, если санкции США затронут ЕС

Международная панорама
31 июля, 15:28 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Ранее федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выступил с резким осуждением планов США по введению новых ограничений в адрес РФ и их возможному влиянию на европейский бизнес

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия готова защищать национальные интересы в случае применения антироссийских санкций США к европейским компаниям и намерена координировать свои действия с Европейской комиссией. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в министерстве по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии.

"Мы - в соответствии с позицией Европейской комиссии - в случае необходимости готовы действовать, чтобы защитить национальные и европейские интересы", - отметил официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства Томас Шнёлль на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг возможных ограничительных мер США в отношении России.

Смотрите также

МИД Германии рассчитывает, что США обсудят с ЕС применение новых санкций против РФ

Палата экономики Австрии выступает против новых антироссийских санкций США

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Официальный представитель федерального канцлера Австрии Кристиана Керна Юрген Шварц сообщил ТАСС, что санкции США могут оказать негативное влияние на работу европейских компаний в сфере энергетической инфраструктуры. В этой связи австрийское правительство с тревогой и обеспокоенностью наблюдает за попытками США через односторонние антироссийские санкции реализовать собственные экономические интересы в Европе и считает, что экстерриториальное применение американских законов неприемлемо.

В то же время в крупнейших австрийских компаниях, задействованных в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", - нефтегазовой OMV ("О-эм-фау") и сталелитейной Voestalpine ("Фёстальпине") ТАСС отметили, что они внимательно следят за ситуацией с возможными новыми санкциями США в отношении России и придерживаются своих договоренностей с Москвой.

Смотрите также

Что нужно знать о принятом Конгрессом США законопроекте о санкциях против России

Между тем глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль выступил в эфире радиостанции О-1 против новых антироссийских санкций США и призвал Европейский союз не мириться с американскими ограничительными мерами в отношении России, поскольку они негативно отразятся на всех сторонах. Он подчеркнул, что американцы давно хотят нарушить отношения между Европой и Россией, преследуют собственные торговые, экономические и энергетические интересы.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Покровская: синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей "прикусить язык"
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз
6
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"
7
Песков: какие именно сотрудники прекратят работу в дипмиссии США в РФ, решит Вашингтон
Темы дня
Новости партнеров
Реклама