Палата экономики Австрии выступает против новых антироссийских санкций США

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ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз не должен мириться с возможным новым пакетом американских ограничительных мер в отношении России, которые негативно отразятся на всех сторонах. Об этом заявил в пятницу глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль.
"Американцы не скрывают своих планов, они хотят нарушить отношения между Европой и Россией. Они преследуют собственные торговые, экономические и энергетические интересы. Европа не должна мириться с этим", - сказал Ляйтль.