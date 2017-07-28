Палата экономики Австрии выступает против новых антироссийских санкций США

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз не должен мириться с возможным новым пакетом американских ограничительных мер в отношении России, которые негативно отразятся на всех сторонах. Об этом заявил в пятницу глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль.

"Американцы не скрывают своих планов, они хотят нарушить отношения между Европой и Россией. Они преследуют собственные торговые, экономические и энергетические интересы. Европа не должна мириться с этим", - сказал Ляйтль.