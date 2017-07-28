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Палата экономики Австрии выступает против новых антироссийских санкций США

Международная панорама
28 июля, 15:18 UTC+3

Глава палаты Кристоф Ляйтль считает, что Вашингтон "преследует собственные торговые, экономические и энергетические интересы"

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ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз не должен мириться с возможным новым пакетом американских ограничительных мер в отношении России, которые негативно отразятся на всех сторонах. Об этом заявил в пятницу глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль.

"Американцы не скрывают своих планов, они хотят нарушить отношения между Европой и Россией. Они преследуют собственные торговые, экономические и энергетические интересы. Европа не должна мириться с этим", - сказал Ляйтль.

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