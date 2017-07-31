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Власти Германии заявили, что напавший на магазин в Гамбурге не состоял в ИГ

Международная панорама
31 июля, 17:15 дата обновления: 31 июля, 17:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, июля. /ТАСС

Как утверждает местная прокуратура, подозреваемый не был членом ни одной из террористических организаций

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БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Предполагаемый исламист, напавший в Гамбурге на посетителей супермаркета, по предварительным данным, не состоял в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) или другой террористической организации. Об этом в понедельник сообщила генпрокуратура ФРГ, взявшая на себя расследование инцидента.

"До сих пор нет данных, говорящих о том, что Ахмад А. совершил нападение как член так называемого ИГ или другой террористической организации, что он непосредственно перед или во время совершения преступления был контакте или находился под влиянием члена террористической группировки и что в организации преступления были задействованы другие неизвестные до сих пор лица", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

26-летний Ахмад А. подозревается в убийстве и покушении на убийство с нанесением тяжких телесных повреждений в пяти случаях. В генпрокуратуре подтвердили, что он по всей видимости был сторонником радикального ислама и совершил преступление, руководствуясь религиозными соображениями.

Нападение было осуществлено около 15:00 пятницы (16:00 мск) в районе Бармбек на северо-востоке Гамбурга. В супермаркете подозреваемый схватил с полки в отделе хозяйственных товаров нож с 20-сантиметровым лезвием и набросился на троих посетителей. Как утверждают свидетели, при этом молодой человек выкрикивал фразу "Аллах акбар". Уже на улице он ранил еще троих человек, обезвредили его другие прохожие.

По уточненным данным, в результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро.

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