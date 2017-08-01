Премьер Грузии: поддержка США очень важна в урегулировании отношений с Россией

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ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Поддержка США очень важна для процесса мирного урегулирования грузино-российских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во вторник на совместной с вице-президентом США Майклом Пенсом пресс-конференции.
"США твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны", - отметил он. "Поддержка США очень важна для нас в процессе мирного урегулирования конфликта между Грузией и Россией", - подчеркнул премьер.
Глава правительства Грузии сообщил, что в ходе встречи с Пенсом "был рассмотрен широкий спектр вопросов расширения стратегического партнерства между Грузией и США".
Вице-президент США прибыл в Тбилиси в понедельник вечером по приглашению Квирикашвили. Во вторник Пенс проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, с руководителями ряда оппозиционных партий, с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, побывает на учениях Noble Partner ("Достойный партнер - 2017"), начавшихся 30 июля на базе ВС Грузии в Вазиани (около Тбилиси).