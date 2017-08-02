Сенат США утвердил Кристофера Рея новым главой ФБР

Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной РоссииСпорт 2 августа, 0:39
Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-ЛуисеСпорт 2 августа, 0:30
ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 0:21
Сенат США утвердил Кристофера Рея новым главой ФБРМеждународная панорама 2 августа, 0:18
Конгресс IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетикиСпорт 2 августа, 0:16
Чем вооружена "крылатая пехота" РоссииАрмия и ОПК 2 августа, 0:05
День Воздушно-десантных войск РФ. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 0:01
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник большинством голосов утвердил Кристофера Рея новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР).
За назначение Рея директором ФБР проголосовали 92 сенатора, против - лишь пятеро. Трое отсутствовали. Как ожидается, в ближайшее время объявят, когда новый глава ведомства будет приведен к присяге.
Кандидатуру Рея президент США Дональд Трамп официально предложил 7 июня. При этом президент назвал Рея "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что тот в прошлом координировал "действия министерства юстиции [США] в войне с терроризмом после терактов 11 сентября [2001 года]". Руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что Рей в случае утверждения его кандидатуры Сенатом станет "несгибаемым стражем закона".
Республиканец Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется минюсту, является контрразведка.
Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша - младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding. В качестве адвоката он представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.