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Правительство Японии в полном составе подало в отставку

Международная панорама
3 августа, 5:55 UTC+3 ТОКИО 3, августа. /ТАСС

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Ivan Riordan Boll/Ritzau via AP

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, сообщила канцелярия главы кабмина.

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Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.

Перестановки в японском правительстве проходят на фоне падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии и ее лидера премьер-министра Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.

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Абэ, Синдзо
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