Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич ответил на слова вице-президента США Майкла Пенса в адрес роли России на Балканах. Об этом сообщил в пятницу телеканал N1.

"Сербия на саммите Адриатической хартии в Подгорице была в статусе наблюдателя, и это не значит, что мы согласны со всем, что там было сказано, включая то, что Россия здесь силой проводит границы. Если речь идет о проведении границ, то как раз Запад проделал это с Сербией", - заявил Дачич.

Глава внешнеполитического ведомства сказал, что Сербия ожидает от Америки обещанной Пенсом поддержки региона, но также и того, чтобы любая страна могла самостоятельно принимать решения о своем будущем. "Сербия сама знает, что для нее лучше всего", - уверен Дачич.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он встретился за ужином с премьер-министром Черногории Душко Марковичем, президентом страны Филипом Вуяновичем, председателем парламента Иваном Брайовичем, главой МИД Срджаном Дармановичем и министром обороны Предрагом Бошковичем. В среду Пенс провел рабочую встречу с Марковичем и принял участие в саммите Адриатической хартии, а также провел ряд двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

Обвинения в адрес России

Выступая 2 августа перед главами правительств стран Адриатической хартии, Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балканского региона и назвал Россию "непредсказуемой страной, бросающей тень с Востока". "Россия продолжает попытки провести силой новые границы на Западных Балканах, она пыталась дестабилизировать регион и разделить вас и остальную Европу. Эти намерения были ясны в прошлом году, когда московские агенты пытались сорвать выборы и даже убить премьера, чтобы переубедить черногорский народ вступать в НАТО", - заявил тогда Пенс, добавив, что президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия.

Вице-президент также утверждал, что "Россия несет ответственность за свои действия, и Трамп намерен подписать закон, вводящий американские санкции в отношении РФ". "Трамп послал меня как знак непрекращающейся приверженности США Балканам, Вашингтон при Трампе продолжит поддерживать каждого из вас", - сказал он. Пенс говорил, что США отвергают любое использование силы на Балканах: "США отвергают любую возможность использования силы в регионе, Западные Балканы сами принимают решения о своем будущем".

Реакция России

В ответ на высказывания Пенса МИД России в четверг призвал Вашингтон прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на Балканах. Как отмечалось в комментарии министерства, "вице-президент США выступил с очередной серией антироссийских заявлений, пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой", дойдя до обвинений нашей страны в попытках насильственной перекройки границ в регионе". В МИД России с сожалением констатировали, что "Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности".

В министерстве обратили внимание на то, что "навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах". В Москве напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году грубо нарушили международное право, нелегитимно применив силу в целях отторжения Косово от Сербии.

МИД РФ призвал американских коллег "прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов".