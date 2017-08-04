Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России

Международная панорама
4 августа, 19:39 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 4, августа. /ТАСС

Не РФ, а Запад проводил границы с Сербией, заявил министр иностранных дел Ивица Дачич

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич ответил на слова вице-президента США Майкла Пенса в адрес роли России на Балканах. Об этом сообщил в пятницу телеканал N1.

Смотрите также
Майкл Пенс

По следам Пенса: что вице-президент США пообещал Эстонии, Грузии и Черногории

"Сербия на саммите Адриатической хартии в Подгорице была в статусе наблюдателя, и это не значит, что мы согласны со всем, что там было сказано, включая то, что Россия здесь силой проводит границы. Если речь идет о проведении границ, то как раз Запад проделал это с Сербией", - заявил Дачич.

Глава внешнеполитического ведомства сказал, что Сербия ожидает от Америки обещанной Пенсом поддержки региона, но также и того, чтобы любая страна могла самостоятельно принимать решения о своем будущем. "Сербия сама знает, что для нее лучше всего", - уверен Дачич.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он встретился за ужином с премьер-министром Черногории Душко Марковичем, президентом страны Филипом Вуяновичем, председателем парламента Иваном Брайовичем, главой МИД Срджаном Дармановичем и министром обороны Предрагом Бошковичем. В среду Пенс провел рабочую встречу с Марковичем и принял участие в саммите Адриатической хартии, а также провел ряд двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

Обвинения в адрес России

Выступая 2 августа перед главами правительств стран Адриатической хартии, Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балканского региона и назвал Россию "непредсказуемой страной, бросающей тень с Востока". "Россия продолжает попытки провести силой новые границы на Западных Балканах, она пыталась дестабилизировать регион и разделить вас и остальную Европу. Эти намерения были ясны в прошлом году, когда московские агенты пытались сорвать выборы и даже убить премьера, чтобы переубедить черногорский народ вступать в НАТО", - заявил тогда Пенс, добавив, что президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия.

Вице-президент также утверждал, что "Россия несет ответственность за свои действия, и Трамп намерен подписать закон, вводящий американские санкции в отношении РФ". "Трамп послал меня как знак непрекращающейся приверженности США Балканам, Вашингтон при Трампе продолжит поддерживать каждого из вас", - сказал он. Пенс говорил, что США отвергают любое использование силы на Балканах: "США отвергают любую возможность использования силы в регионе, Западные Балканы сами принимают решения о своем будущем".

Реакция России

В ответ на высказывания Пенса МИД России в четверг призвал Вашингтон прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на Балканах. Как отмечалось в комментарии министерства, "вице-президент США выступил с очередной серией антироссийских заявлений, пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой", дойдя до обвинений нашей страны в попытках насильственной перекройки границ в регионе". В МИД России с сожалением констатировали, что "Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности".

Смотрите также

МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на Балканах

Вице-президент США: Россия пытается дестабилизировать Балканы

Премьер Черногории рассказал об ошибке вице-президента США в ходе церемонии встречи

В министерстве обратили внимание на то, что "навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах". В Москве напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году грубо нарушили международное право, нелегитимно применив силу в целях отторжения Косово от Сербии.

МИД РФ призвал американских коллег "прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дачич, Ивица Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Сербия Албания Словения Хорватия Македония Черногория Босния и Герцеговина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за Siemens
3
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
4
Карта под контролем: способы защиты денег на банковском счете
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Власти США предъявили обвинения четырем чиновникам в организации утечек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама