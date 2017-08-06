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МИД КНР: Китай надеется, что Сеул сделает "разумный выбор" в вопросе размещения THAAD

Международная панорама
6 августа, 18:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, августа. /ТАСС

Ван И отметил, что размещение американских комплексов ПРО не соответствует реальным потребностям Республики Корея в сфере безопасности

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ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея должно повторно рассмотреть вопрос о необходимости размещения американских комплексов ПРО THAAD на своей территории и сделать "разумный выбор". Об этом в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на полях регионального форума АСЕАН в Маниле заявил глава МИД КНР Ван И.

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"Надеюсь, что правительство Республики Корея ясно взглянет на суть вопроса, на тот вред, который он наносит южнокорейской стороне, а также сделает соответствующий коренным интересам народа страны разумный выбор и предпримет усилия для устранения тех преград и пут, которые мешают развитию отношений Китая и Южной Кореи", - приводятся слова Ван И в опубликованном по итогам встречи сообщении МИД КНР. Как отметил он, размещение THAAD не соответствует реальным потребностям Республики Корея в сфере безопасности.

В июне 2016 года правительство Южной Кореи приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов также выступает Россия.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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