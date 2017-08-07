Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за Brexit

ТАСС, 7 августа. Канцелярия премьер-министра Великобритании и министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС не комментируют сообщения в прессе о размере отступных, которые Лондон планирует выплатить Брюсселю за Brexit. Об этом ТАСС сообщил представитель резиденции главы правительства.

"Это вопрос не к нам. Он находится исключительно в компетенции министерства по вопросам Brexit", - ответили в канцелярии на вопрос ТАСС. В воскресной газете The Sunday Telegraph была опубликована информация о том, что власти Великобритании якобы согласны выплатить за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit €40 млрд, а газета The Guardian эту информацию опровергла.

В министерстве также сообщили, что позиция правительства изложена в заявлении министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, сделанного по завершении второго раунда первого этапа переговоров с Брюсселем, который состоялся 17-20 июля. Однако в этом заявлении лишь признается важность улаживания финансовых вопросов с ЕС, но не указывается никаких параметров возможных выплат.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.