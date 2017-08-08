ПА ОБСЕ подчеркнула важность сохранения статуса памятников истории в Польше

ВЕНА, 8 августа. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) придает особое значение важности сохранения статуса памятников истории, но пока не рассматривала конкретно польский закон о демонтаже советских памятников. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ПА ОБСЕ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг закона в Польше о сносе памятных знаков советским войнам.

"Парламентская ассамблея подчеркивает важность сохранения статуса памятников и мест, связанных с историей и культурой, - отметил директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри. - Однако особо не рассматривала этот вопрос касательно Польши".

При этом собеседник агентства подчеркнул, что ПА ОБСЕ еще в 2014 году приняла резолюцию о защите культурной собственности в регионе ОБСЕ и продолжает предпринимать усилия по сохранению и защите общего культурного наследия. В то же время представитель межпарламентской организации добавил, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность последним развитием событий в Польше, но закон о сносе советских памятников еще не был на повестке дня ее руководства.

В 2014 году Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Бакинскую декларацию и несколько резолюций на 23-й ежегодной сессии в Баку. В резолюции о защите культурной собственности в регионе ОБСЕ говорится, что "Парламентская ассамблея подчеркивает важность сохранения статуса памятников и мест, связанных с историей и культурой, где бы они ни находились, как неотъемлемой части предпринимаемых в рамках СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе - название ОБСЕ до 1995 года) всеобъемлющих усилий по сохранению и защите общего культурного наследия (пункт 31 Краковского документа 1991 года).

Польский закон и реакция России

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон.

Госдума 19 июля обратилась к европейским парламентам и межпарламентским организациям в связи с принятым в Польше законом о сносе памятников советским воинам и призвала осудить и противостоять разрушению и осквернению монументов борцам с фашизмом. Она также подготовила проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны".

Совет Федерации 25 июля обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пока не принимал каких-либо решений об ограничении сотрудничества с Польшей.