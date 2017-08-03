Госдума продолжит диалог с парламентами Европы о недопустимости сноса памятников

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Госдума продолжит взаимодействие с парламентами стран Европы и СНГ в вопросах недопустимости уничтожения и осквернения памятников советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны, а политики Польши, принявшие решение о сносе памятников, должны стать нерукопожатными. Об этом заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Он напомнил, что недавно Госдума синхронно с Кнессетом Израиля приняла обращение к парламентариям Европы о недопустимости уничтожения и осквернения памятников советским воинам.

"Мы останавливаться не будем, мы в рамках парламентской дипломатии сегодня обсуждаем эти вопросы и со странами Европы, и со странами СНГ, потому что в этом вопросе, мы считаем, все страны должны объединиться и занять однозначную позицию", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что "нельзя переписывать историю и допускать, чтобы надругались над могилами наших дедов". "Те, кто голосовал за это решение [в Польше], те, кто его принимал, они не должны быть рукопожатными, и не будем мы строить никаких отношений с теми людьми, которые замахнулись над могилами наших дедов <...> Мы в этом вопросе будем бескомпромиссны, будем идти до конца, потому что нельзя этого допускать", - заключил он.

Володин подчеркнул при этом, что "народ Польши не разделяет этих подходов" государственной власти. "Надо понимать, что здесь люди идут отдельно, а политики, которые выбрали для себя этот путь, отдельно, потому что такие решения недопустимы", - сказал он.

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.