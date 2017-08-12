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Зампред "Альтернативы для Германии" поддержал позицию лидера немецких либералов по Крыму

Международная панорама
12 августа, 12:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, августа. /ТАСС

Александер Гауланд считает, что антироссийские санкции не помогут вернуть полуостров Украине

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БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд встал на сторону политика Кристиана Линднера, который ранее призывал относится к статусу Крыма как к "долгосрочному временному явлению".

"Противоречила ли аннексия Крыма международному праву или нет - это серьезный спор среди юристов", - сказал Гауланд в субботу радиостанции RBB. "Санкции еще никогда ничего не приносили. Санкции вредят как России, так и нам, но Крым назад они не вернут", - отметил политик. "Я считаю, абсолютно неверно думать, что санкции вернут Крым, и в этой связи полагаю, что господин Линднер прав", - добавил лидер партийного списка АдГ.

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Линднер является председателем либеральной Свободной демократической партии Германии, которая в настоящее время не входит в немецкий парламент. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь достичь успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.

Согласно результатам опроса, который был проведен социнститутом Civey, заявления о "долгосрочном временном явлении" поддерживают 44,4% жителей федеративной республики. В кабмине ФРГ поспешили абстрагироваться от позиции политика и заявить, что официальная позиция Берлина по Крыму остается неизменной. Относительно нейтрально высказалась лидер партийного списка Левой партии Сара Вагенкнехт, которая во время дискуссии на тему статуса полуострова предложила начать политику разрядки в отношении России.

Рейтинг АдГ, которую в ФРГ считают правопопулистской партией, согласно опросам общественного мнения, колеблется от 7 до 9%. Предполагается, что эта политическая сила сможет впервые в истории попасть в Бундестаг по итогам парламентских выборов 24 сентября.

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