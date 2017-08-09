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Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму

Международная панорама
9 августа, 1:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, августа. /ТАСС

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев обеспокоен попытками некоторых политиков "игнорировать открытые нарушения международного права или даже оправдать их"

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БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Украинские власти обеспокоены высказываниями лидера Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиана Линднера, предложившего Западу временно забыть про конфликт вокруг Крыма и ослабить антироссийские санкции в случае достижения промежуточного прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в опубликованном в среду интервью газете Bild.

"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас глава СвДП Кристиан Линднер, постоянно пытаются игнорировать открытые нарушения международного права или даже оправдать их", - отметил Климкин.

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"Мы твердо убеждены в том, что нужно не только сохранить санкции, но и ужесточить их", - сказал он. Министр считает, что ограничительные меры в отношении Москвы "остаются единственным невоенным средством, чтобы указать России на границы допустимого и восстановить мир в Крыму и Донбассе". "Призывы ослабить санкции являются контрпродуктивными", - утверждал он.

Ранее лидер СвДП предложил относиться к проблеме Крыма как к "долгосрочному временному состоянию". По его мнению, кризис вокруг полуострова "нужно заморозить", чтобы сосредоточиться на других проблемах в отношениях с Россией.

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Климкин, Павел Анатольевич
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