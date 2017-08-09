Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму

Мантуров: объем выручки от проектов импортозамещения к 2020 году составит 500 млрд рублейЭкономика и бизнес 9 августа, 2:38
Голодные до побед: Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством ЗиданаСпорт 9 августа, 2:31
Путин принял участие в награждении победителей турнира по боевому самбо в СочиСпорт 9 августа, 2:14
В США умер кантри-певец Глен КэмпбеллКультура 9 августа, 1:57
Disney уберет свои фильмы из Netflix и запустит сервис доставки видеоЭкономика и бизнес 9 августа, 1:49
Дэвид Леттерман планирует взять интервью у Ким Чен ЫнаОбщество 9 августа, 1:41
Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в СочиСпорт 9 августа, 1:27
Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя главным органом власти в странеМеждународная панорама 9 августа, 1:25
Зидан: футболисты "Реала" остаются голодными до победСпорт 9 августа, 1:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Украинские власти обеспокоены высказываниями лидера Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиана Линднера, предложившего Западу временно забыть про конфликт вокруг Крыма и ослабить антироссийские санкции в случае достижения промежуточного прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в опубликованном в среду интервью газете Bild.
"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас глава СвДП Кристиан Линднер, постоянно пытаются игнорировать открытые нарушения международного права или даже оправдать их", - отметил Климкин.
"Мы твердо убеждены в том, что нужно не только сохранить санкции, но и ужесточить их", - сказал он. Министр считает, что ограничительные меры в отношении Москвы "остаются единственным невоенным средством, чтобы указать России на границы допустимого и восстановить мир в Крыму и Донбассе". "Призывы ослабить санкции являются контрпродуктивными", - утверждал он.
Ранее лидер СвДП предложил относиться к проблеме Крыма как к "долгосрочному временному состоянию". По его мнению, кризис вокруг полуострова "нужно заморозить", чтобы сосредоточиться на других проблемах в отношениях с Россией.