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Великобритания выступила за урегулирование кризиса вокруг КНДР дипломатическим путем

Международная панорама
12 августа, 15:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

Глава МИД королевства Борис Джонсон отметил, что "члены международного сообщества стоят плечом к плечу" для обеспечения того, чтобы Пхеньян "прекратил свои агрессивные действия"

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ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Великобритания взаимодействует с Вашингтоном и своими международными партнерами в Дальневосточном регионе, чтобы дипломатическим путем содействовать ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Соответствующую запись оставил в субботу на своей странице в Twitter глава МИД королевства Борис Джонсон.

"Великобритания сотрудничает с США и нашими партнерами в регионе, чтобы урегулировать этот кризис дипломатическим путем", - сообщил он.

Джонсон выразил мнение, что "причиной этой проблемы является северокорейский режим" и что сложившуюся ситуацию необходимо исправить. "Члены международного сообщества стоят плечом к плечу для обеспечения того, чтобы Северная Корея прекратила свои агрессивные действия", - отметил глава МИД.

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Джонсон, Борис
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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