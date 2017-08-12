Великобритания выступила за урегулирование кризиса вокруг КНДР дипломатическим путем

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Великобритания взаимодействует с Вашингтоном и своими международными партнерами в Дальневосточном регионе, чтобы дипломатическим путем содействовать ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Соответствующую запись оставил в субботу на своей странице в Twitter глава МИД королевства Борис Джонсон.

"Великобритания сотрудничает с США и нашими партнерами в регионе, чтобы урегулировать этот кризис дипломатическим путем", - сообщил он.

We are working with the US and our partners in the region to bring this crisis to a diplomatic end. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 August 2017

Джонсон выразил мнение, что "причиной этой проблемы является северокорейский режим" и что сложившуюся ситуацию необходимо исправить. "Члены международного сообщества стоят плечом к плечу для обеспечения того, чтобы Северная Корея прекратила свои агрессивные действия", - отметил глава МИД.

The international community is shoulder to shoulder in ensuring North Korea stops its aggressive acts. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 August 2017