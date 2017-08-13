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Reuters: сын Мадуро обещал захватить Белый дом, если США применят военную силу в Венесуэле

Международная панорама
13 августа, 14:42 UTC+3 ТАСС

По словам Николаса Мадуро - младшего, в случае нападения на Венесуэлу президент США Дональд Трамп увидел бы "винтовки в Нью-Йорке"

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ТАСС, 13 августа. Сын президента Венесуэлы и политик Николас Мадуро - младший пообещал ответные действия в случае, если США применят военную силу в отношении Венесуэлы. Такое заявление он сделал во время заседания Конституционной ассамблеи, передает агентство Reuters в воскресенье.

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"Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом", - сказал Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. "У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - проинформировал он.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов ассамблеи.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Макмастер, Герберт
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