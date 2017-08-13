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Скарамуччи: Трамп намерен улучшить отношения с Путиным

Международная панорама
13 августа, 18:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, августа. /ТАСС

Бывший директор по коммуникациям Белого дома заявил, что многие американские СМИ критикуют такой подход

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НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что многие американские журналисты критикуют такой подход. Уверенность в этом выразил уволенный с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в эфире телеканала ABC.

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На вопрос о том, избегает ли американский критики в отношении главы российского государства, бывший помощник Трампа ответил: "Думаю, настрой президента заключается в том, что он хочет установить хорошие отношения с Владимиром Путиным. Настоящая перезагрузка будет состоять в том, чтобы иметь дружественные отношения или менее враждебные и найти общие интересы".

"Некоторые работники СМИ не хотят, чтобы он [Трамп] это сделал", - констатировал Скарамуччи. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что в перспективе "ситуация будет развиваться в положительном ключе" в том, что касается связей между Трампом и властями РФ. Экс-помощник сравнил Трампа в данном случае с "директором корпорации, принимающим неочевидные решения", которые, "возможно, не нравятся работникам СМИ, но, вероятно, соответствуют интересам народа США".

Скарамуччи пояснил, что его мнение относительно настроя Трампа основано на информации, полученной за время участия в проведении избирательной кампании республиканца, а также непродолжительного времени работы в его администрации.

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