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Белый дом: США все еще изучают варианты ответных мер на сокращение своих дипмиссий в РФ

Международная панорама
11 августа, 23:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты могут закрыть одно из консульств РФ на своей территории

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США изучают варианты ответа на решение Москвы сократить число дипломатов и сотрудников в американских дипмиссиях в России. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.

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"Мы с серьезностью относимся к необоснованным действиям Москвы против наших сотрудников и дипломатического имущества. И мы изучаем наши варианты ответа", - сказал он в ответ на просьбу сообщить, соответствует ли действительности информация о возможном закрытии одного из консульств РФ. Ранее об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Отмечается, что на американской территории действуют четыре генконсульства России [в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне]. При этом в РФ работают три аналогичных американских учреждения [в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке].

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Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона". Такие действия включали санкции в отношении России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД. По его свидетельству, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии.

Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сообщила 3 августа, что Вашингтон рассматривает "различные варианты" ответа на действия Москвы. США заявили, что объявят о таких ответных шагах к 1 сентября.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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