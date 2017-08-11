В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил с сарказмом, когда благодарил Москву за решение сократить численность аккредитованных в России американских дипломатов и технических сотрудников. Об этом заявил в пятницу журналистам сотрудник аппарата Белого дома.

"Представитель Белого дома заявляет, что президент США говорил саркастически, когда благодарил [президента Владимира] Путина за выдворение американских должностных лиц из России", - написала в своем Twitter корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан. Она является членом пресс-пула Белого дома.

В четверг Трамп, который проводит отпуск в Бедминстере (штат Нью-Джерси), заявил, что благодарен Путину за решение сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. "Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше", - сказал американский лидер журналистам.

Одновременно Трамп утверждал, что для возвращения этих американских дипломатов и техперсонала на родину "нет реальных оснований".

Москва ранее предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона". Такие действия включали санкции в отношении России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД. По его свидетельству, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии.