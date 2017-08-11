Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом

Международная панорама
11 августа, 21:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

В четверг президент США заявил, что ответные санкции помогут Штатам сэкономить средства на содержании дипломатических представительств в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил с сарказмом, когда благодарил Москву за решение сократить численность аккредитованных в России американских дипломатов и технических сотрудников. Об этом заявил в пятницу журналистам сотрудник аппарата Белого дома.

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

"Представитель Белого дома заявляет, что президент США говорил саркастически, когда благодарил [президента Владимира] Путина за выдворение американских должностных лиц из России", - написала в своем Twitter корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан. Она является членом пресс-пула Белого дома.

В четверг Трамп, который проводит отпуск в Бедминстере (штат Нью-Джерси), заявил, что благодарен Путину за решение сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. "Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше", - сказал американский лидер журналистам.

Смотрите также

ABC: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели Госдеп

Трамп вновь заявил, что Россия действовала против него в 2016 году

Одновременно Трамп утверждал, что для возвращения этих американских дипломатов и техперсонала на родину "нет реальных оснований".

Москва ранее предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона". Такие действия включали санкции в отношении России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД. По его свидетельству, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Лавров: военная сила не решит проблем Донбасса
4
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
5
Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации
6
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
7
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама