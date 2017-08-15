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WP: советник Трампа пытался в 2016 году организовать ему встречу с Путиным

Международная панорама
15 августа, 3:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, августа. /ТАСС

По данным издания, встреча не состоялась из-за того, что против нее выступал глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт

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ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Один из членов команды внешнеполитических советников Дональда Трампа - Джордж Пападопулос - в самом начале его предвыборной кампании в марте 2016 года предлагал устроить для республиканца встречу с членами российского руководства, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. С таким утверждением выступила в понедельник газета The Washington Post, ссылающаяся на электронную переписку членов предвыборного штаба Трампа.

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Издание уверяет, что в ряде своих писем Пападопулос предлагал устроить встречу между американской стороной "и российским руководством, чтобы обсудить связи между США и Россией при президенте Трампе". Пападопулос тогда якобы уверял своих коллег в том, что его контакты с российской стороны приветствовали такую возможность. Как утверждает издание, такое предложение было встречено с опаской в команде тогда еще претендовавшего на пост президента США Трампа, однако Пападопулос еще несколько раз выступил с предложением провести встречу.

В итоге такая встреча не состоялась, в частности из-за того, что против этого выступал глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, отмечает The Washington Post.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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