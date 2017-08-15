WP: советник Трампа пытался в 2016 году организовать ему встречу с Путиным

СМИ: съемки фильма "Миссия: невыполнима 6" могут отложить из-за травмы Тома КрузаКультура 15 августа, 2:05
Додон назвал безосновательными планы молдавского парламента ввести визы для граждан РФМеждународная панорама 15 августа, 1:53
Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по ГуамуМеждународная панорама 15 августа, 1:31
Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса СанчесаСпорт 15 августа, 1:15
Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 летМеждународная панорама 15 августа, 0:55
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисункиНаука 15 августа, 0:18
ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионовСпорт 15 августа, 0:10
Глава Пентагона заявил, что запуск КНДР ракеты в сторону США может привести к войнеМеждународная панорама 14 августа, 23:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Один из членов команды внешнеполитических советников Дональда Трампа - Джордж Пападопулос - в самом начале его предвыборной кампании в марте 2016 года предлагал устроить для республиканца встречу с членами российского руководства, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. С таким утверждением выступила в понедельник газета The Washington Post, ссылающаяся на электронную переписку членов предвыборного штаба Трампа.
Издание уверяет, что в ряде своих писем Пападопулос предлагал устроить встречу между американской стороной "и российским руководством, чтобы обсудить связи между США и Россией при президенте Трампе". Пападопулос тогда якобы уверял своих коллег в том, что его контакты с российской стороны приветствовали такую возможность. Как утверждает издание, такое предложение было встречено с опаской в команде тогда еще претендовавшего на пост президента США Трампа, однако Пападопулос еще несколько раз выступил с предложением провести встречу.
В итоге такая встреча не состоялась, в частности из-за того, что против этого выступал глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, отмечает The Washington Post.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.