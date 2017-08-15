Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма

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БЕРЛИН, ТАСС,15 августа. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил временно отложить дискуссию о статусе Крыма и сконцентрироваться на достижении перемирия в Донбассе. Такое мнение министр высказал в опубликованном во вторник интервью газете Kolner stadt-anzeiger.
"Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме, - сказал Габриэль. - Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины". По мнению главы МИД ФРГ, "это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией".
Министр считает, что лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер своим призывом относиться к статусу Крыма как к "долгосрочному временному явлению" лишь хотел привлечь к себе внимание. "Я думаю, что господин Линднер хотел лишь попасть на передовицы газет", - отметил Габриэль.
Линднер ранее призвал рассматривать конфликт вокруг Крыма временно в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь достичь успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.