Бывший президент Польши считает, что Россия - важная страна для любого государства

ВАРШАВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Россия - важный партнер, с которым можно и нужно выстраивать хорошие отношения. Такое мнение высказал в интервью ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого в 1980-х годах польского профсоюза "Солидарность", экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса.

"Я всегда хотел иметь с Россией хорошие отношения, стремился к тому, чтобы мы договорились и наладили добрососедские связи. Потому что, когда мы в ссоре, на нас зарабатывает третий. Поэтому я всегда делал все, чтобы очистить эти отношения и заново их выстроить", - отметил политик, подчеркнув, что в 1990-е годы ему о многом удалось договориться с занимавшим тогда пост президента РФ Борисом Ельциным.

"Тогда я сделал ошибку, решив отложить многие важные вопросы на второй срок (на посту президента), но я его не получил. Кое-что сделать удалось, но слишком мало. После к власти пришли люди, которые сейчас портят отношения вместо того, чтобы стремиться их восстановить", - указал он.

"С Россией можно договориться. Это важная страна для любого государства, в том числе и для Польши. Нельзя действовать так, как это делается сейчас. Они идут на столкновения, конфликты и конфронтацию", - добавил Валенса, говоря о текущем конфликте между Россией и Польшей на почве сохранения памяти о Второй мировой войне.

"Мы должны осознать, что обречены на соседство и должны действовать так, чтобы обе стороны были довольны. С Россией вполне можно вести конструктивный диалог. Она не настолько плоха. У России есть своя гордость, своя мощь и нужно принимать это во внимание", - подчеркнул он.

По мнению политика, "если бы кто-то мягко, не как Путин, держал Россию, то она бы распалась". "Нужно понять Россию и действия Путина, который стремится к тому, чтобы вся эта махина не развалилась. Нужно понять и помогать РФ реформироваться. Она уже сейчас сильно изменилась, хотя, конечно, там все происходит не так быстро, как у нас, но это большая страна с большими проблемами", - констатировал Валенса.