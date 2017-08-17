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Главный политстратег Белого дома: для урегулирования ситуации с КНДР военного решения нет

Международная панорама
17 августа, 4:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

По словам Стивена Бэннона, решения нет, пока есть угроза того, что жители Сеула погибнут "в первые 30 минут в результате применения обычного оружия"

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Никакого военного решения для проблемы, связанной с угрозами со стороны КНДР, не существует.

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Такое мнение в беседе с журналистом издания American Prospect Робертом Каттнером выразил главный политический стратег администрации президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

"Нет никакого военного решения, забудьте об этом. Пока кто-нибудь не решит часть уравнения и не покажет мне, [как сделать так], что десять миллионов человек в Сеуле не погибнут в первые 30 минут в результате применения обычного оружия, я не знаю, о чем вы говорите. Тут нет никакого военного решения, они [КНДР] нас взяли", - сказал он.

Текст беседы был опубликован на сайте издания в среду.

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Персоны
Бэннон, Стивен
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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