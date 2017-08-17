СМИ: Ассанж заявил члену Конгресса США, что не получал от России документов Демпартии

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж во время встречи с членом Палаты представителей Конгресса США республиканцем Даной Рорабакером заверил политика в том, что не Россия предоставила ему в прошлом году документы американской Демократической партии, и он может это доказать. Содержание данного разговора Рорабакер в среду пересказал газете The Hill.

"В ходе нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий круг вопросов, в том числе, публикацию WikiLeaks электронных писем НКДП (членов Национального комитета Демократической партии) во время прошлогодних президентских выборов. Джулиан решительно утверждал, что россияне не участвовали во взломе [серверов] или распространении этих писем", - сказал конгрессмен. Кроме того, основатель WikiLeaks якобы дал понять, что готов и дальше обсудить этот инцидент со взломом сервера НКДП и у него есть "конкретная информация", которая пока неизвестна широкой публике.

Эта встреча с американским законодателем стала первой для Ассанжа, она прошла в посольстве Эквадора в Лондоне, где в течение долгого времени и проживает создатель известной организации, регулярно публикующей разоблачения, в том числе, касающиеся работы американских спецслужб.

Рорабакер отметил, что Ассанж также предоставил ему информацию, которую он передаст исключительно лично президенту США Дональду Трампу. Более того, Ассанж выразил мнение, что WikiLeaks, как журналистская организация, могла бы получить аккредитацию при Белом доме. "Как бывший репортер, я не вижу причин, по которым им не стоит предоставлять статус новостного издания для участия в официальных пресс-конференциях", - заметил Рорабакер.

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее Wikileaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку, а демократы обвинили в похищении писем "российских хакеров". В Москве неоднократно подобные предположения отвергали.