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Тиллерсон: США готовы дать КНДР военный отпор

Международная панорама
17 августа, 22:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Госсекретарь добавил, что такой сценарий не является приоритетным для Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники готовы в случае угрозы дать военный отпор КНДР, однако такой сценарий не является для Вашингтона предпочтительным. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с министром обороны Джеймсом Мэттисом, министром иностранных дел Японии Таро Коно и министром обороны Ицунори Онодэрой.

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"Очевидно, что любые дипломатические усилия в любой ситуации, когда существует такой уровень угрозы <...>, должны быть подкреплены [потенциальными] военными действиями на тот случай, если Северная Корея примет неверное решение", - сказал он. "Мы подготовлены с военной точки зрения. Мы с нашими союзниками подготовлены к ответу, если потребуется. Но это для нас не предпочтительный путь, что мы уже ясно обозначили", - добавил шеф американской дипломатии.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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