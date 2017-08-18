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Полиция Каталонии сообщила о смерти раненного в Камбрильсе террориста

Международная панорама
18 августа, 5:17 UTC+3 ТАСС

По данным правоохранительных органов, боевики пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне

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ТАСС, 18 августа. Террорист, раненный во время спецоперации каталонской полиции в Камбрильсе, скончался, сообщается в Twitter полиции в пятницу.

"Террорист, раненный в Камбрильсе, умер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе четырех террористов, еще один был ранен. Боевики пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел накануне в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского, один из них находится в критическом состоянии.

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