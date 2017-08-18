Полиция Каталонии сообщила о смерти раненного в Камбрильсе террориста

ТАСС, 18 августа. Террорист, раненный во время спецоперации каталонской полиции в Камбрильсе, скончался, сообщается в Twitter полиции в пятницу.

"Террорист, раненный в Камбрильсе, умер", - говорится в сообщении.

3:55h Confirmem que el 5è terrorista abatut a #Cambrils i que estava ferit, ha mort — Mossos (@mossos) 18 August 2017

Как сообщалось ранее, полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе четырех террористов, еще один был ранен. Боевики пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел накануне в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского, один из них находится в критическом состоянии.