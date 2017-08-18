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Полиция подтвердила ликвидацию четырех террористов в Камбрильсе

Международная панорама
18 августа, 4:24 дата обновления: 18 августа, 5:05 UTC+3 ТАСС

Еще один боевик получил ранения, он арестован

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ТАСС, 18 августа. Каталонская полиция официально подтвердила ликвидацию четырех террористов в испанском городе Камбрильс. Соответствующее сообщение размещено на странице полиции в Twitter.

"Четверо человек убиты в Камбрильсе, еще один арестован, он ранен, - говорится в сообщении. - Ситуация взята под контроль".

Каталонская полиция полагает, что теракт в Камбрильсе может быть связан с произошедшими ранее наездом на пешеходов в Барселоне и взрывом в жилом доме в Альканаре. "Мы проверяем гипотезу о том, что террористы, убитые в Камбрильсе, связаны с инцидентами в Барселоне и Альканаре", - говорится в сообщении.

Также правоохранители предупредили, что планируют провести несколько контролируемых взрывов в городе.

Ранее службы правопорядка сообщили, что проверяют информацию о том, что на террористах были пояса смерников.

По информации агентства EFE боевики пытались совершить в Камбрильсе теракт, аналогичный тому, что произошел в Барселоне. По информации газеты La Vanguardia, в результате их действий пострадали пять человек.

Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек, более 100 пострадали. Среди раненых числятся граждане 18 стран.

По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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