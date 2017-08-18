Полиция подтвердила ликвидацию четырех террористов в Камбрильсе

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ТАСС, 18 августа. Каталонская полиция официально подтвердила ликвидацию четырех террористов в испанском городе Камбрильс. Соответствующее сообщение размещено на странице полиции в Twitter.
"Четверо человек убиты в Камбрильсе, еще один арестован, он ранен, - говорится в сообщении. - Ситуация взята под контроль".
We're still working in #Cambrils. Situation under control. 4 perpetrators shot and 1 injured who is detained. Keep safe, follow our tips— Mossos (@mossos) 18 August 2017
Каталонская полиция полагает, что теракт в Камбрильсе может быть связан с произошедшими ранее наездом на пешеходов в Барселоне и взрывом в жилом доме в Альканаре. "Мы проверяем гипотезу о том, что террористы, убитые в Камбрильсе, связаны с инцидентами в Барселоне и Альканаре", - говорится в сообщении.
Trabajamos con la hipótesis de que los terroristas abatidos estarían relacionados con los hechos registrados en #Barcelona y #Alcanar— Mossos (@mossos) 18 August 2017
Также правоохранители предупредили, что планируют провести несколько контролируемых взрывов в городе.
Ранее службы правопорядка сообщили, что проверяют информацию о том, что на террористах были пояса смерников.
По информации агентства EFE боевики пытались совершить в Камбрильсе теракт, аналогичный тому, что произошел в Барселоне. По информации газеты La Vanguardia, в результате их действий пострадали пять человек.
Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек, более 100 пострадали. Среди раненых числятся граждане 18 стран.
По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).