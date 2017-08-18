СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористов

БАРСЕЛОНА, 18 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция обезвредила несколько предполагаемых террористов, которые готовились совершить атаку. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее информации, они убиты в перестрелке во время операции в населенном пункте Камбрильс, который расположен в сотне километров от Барселоны.

По данным газеты, убитые планировали совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице.

Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в населенном пункте. "В Камбрильсе идет полицейская операция, она связана с возможным террористическим актом. Если вы находитесь в Камбрильсе, не выходите из дома", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Police operation in #Cambrils for possible terrorist attack. If you are now in #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe — Mossos (@mossos) 17 August 2017