СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористов

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БАРСЕЛОНА, 18 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция обезвредила несколько предполагаемых террористов, которые готовились совершить атаку. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.
По ее информации, они убиты в перестрелке во время операции в населенном пункте Камбрильс, который расположен в сотне километров от Барселоны.
По данным газеты, убитые планировали совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице.
Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в населенном пункте. "В Камбрильсе идет полицейская операция, она связана с возможным террористическим актом. Если вы находитесь в Камбрильсе, не выходите из дома", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Police operation in #Cambrils for possible terrorist attack. If you are now in #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe— Mossos (@mossos) 17 August 2017