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СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористов

Международная панорама
18 августа, 3:12 дата обновления: 18 августа, 3:24 UTC+3

Они были убиты во время спецоперации в населенном пункте Камбрильс

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© EPA/Andreu Dalmau

БАРСЕЛОНА, 18 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция обезвредила несколько предполагаемых террористов, которые готовились совершить атаку. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

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По ее информации, они убиты в перестрелке во время операции в населенном пункте Камбрильс, который расположен в сотне километров от Барселоны.

По данным газеты, убитые планировали совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице.

Ранее сообщалось, что полиция проводит спецоперацию в населенном пункте. "В Камбрильсе идет полицейская операция, она связана с возможным террористическим актом. Если вы находитесь в Камбрильсе, не выходите из дома", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

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