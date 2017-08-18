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El Pais: число пострадавших при теракте в Барселоне увеличилось до 130

Международная панорама
18 августа, 14:55 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что ранения разной степени тяжести получили граждане более 30 стран

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© EPA/Andreu Dalmau

ТАСС, 18 августа. Число пострадавших в результате наезда фургона на прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне достигло 130. Об этом сообщает в пятницу газета El Pais.

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По ее информации, 16 человек находятся в критическом состоянии.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии, в результате двух терактов в испанских городах Барселона и Камбрильс погибли и пострадали граждане 33 стран.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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