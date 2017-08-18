El Pais: число пострадавших при теракте в Барселоне увеличилось до 130

ТАСС, 18 августа. Число пострадавших в результате наезда фургона на прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне достигло 130. Об этом сообщает в пятницу газета El Pais.

По ее информации, 16 человек находятся в критическом состоянии.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии, в результате двух терактов в испанских городах Барселона и Камбрильс погибли и пострадали граждане 33 стран.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).