El Pais: число пострадавших при теракте в Барселоне увеличилось до 130

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ТАСС, 18 августа. Число пострадавших в результате наезда фургона на прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне достигло 130. Об этом сообщает в пятницу газета El Pais.
По ее информации, 16 человек находятся в критическом состоянии.
По данным Службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии, в результате двух терактов в испанских городах Барселона и Камбрильс погибли и пострадали граждане 33 стран.
Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).