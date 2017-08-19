МВД Испании усилит контроль на границе с Францией

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании приняло решение усилить полицейский контроль на границе с Францией. Об этом сообщило в субботу агентство Europa Press.

Отмечается, что правоохранительные органы Каталонии до сих пор ищут нескольких подозреваемых в причастности к терактам, произошедшим 17 августа.

Ранее глава МВД Хуан Игнасио Соидо заверил, что ячейку, ответственную за организацию атак, можно считать обезвреженной.