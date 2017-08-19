МВД Испании усилит контроль на границе с Францией

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Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в сфере здравоохраненияОбщество 19 августа, 16:34
Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"Спорт 19 августа, 16:34
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси" в матче чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 16:23
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МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании приняло решение усилить полицейский контроль на границе с Францией. Об этом сообщило в субботу агентство Europa Press.
Отмечается, что правоохранительные органы Каталонии до сих пор ищут нескольких подозреваемых в причастности к терактам, произошедшим 17 августа.
Ранее глава МВД Хуан Игнасио Соидо заверил, что ячейку, ответственную за организацию атак, можно считать обезвреженной.