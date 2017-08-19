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МВД Испании усилит контроль на границе с Францией

Международная панорама
19 августа, 17:48 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, августа. /ТАСС

В пятницу, 18 августа, аналогичное решение об усилении пограничного контроля приняли власти Франции

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МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании приняло решение усилить полицейский контроль на границе с Францией. Об этом сообщило в субботу агентство Europa Press.

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