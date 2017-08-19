МВД Испании: ответственная за теракты в Каталонии ячейка обезврежена

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании считает, что террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Об этом заявил в субботу глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

Глава ведомства напомнил, что "не существует нулевого риска". Министр обратил внимание на слаженную работу между испанскими полицейскими и правоохранительными органами других государств. Кроме того, как добавил Соидо, "можно сказать, что ячейка [ответственная за теракты] обезврежена".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 пострадали.