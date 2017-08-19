МВД Испании: ответственная за теракты в Каталонии ячейка обезврежена

Исинбаева сняла фильм о попытке вернуться в большой спорт после рождения ребенкаСпорт 19 августа, 14:51
Рожков: Сборные России по керлингу уже прошли отбор на Паралимпиаду-2018Спорт 19 августа, 13:24
Новая арена ХК СКА может появиться в Санкт-Петербурге через три-четыре годаСпорт 19 августа, 13:22
Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Ученые считают, что приближающийся к Земле астероид Florence не представляет опасностиКосмос 19 августа, 13:08
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
СК установил личность напавшего на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании считает, что террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Об этом заявил в субботу глава МВД Хуан Игнасио Соидо.
Глава ведомства напомнил, что "не существует нулевого риска". Министр обратил внимание на слаженную работу между испанскими полицейскими и правоохранительными органами других государств. Кроме того, как добавил Соидо, "можно сказать, что ячейка [ответственная за теракты] обезврежена".
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 пострадали.