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МВД Испании: ответственная за теракты в Каталонии ячейка обезврежена

Международная панорама
19 августа, 14:44 UTC+3 БАРСЕЛОНА /Испания/ 19, августа. /ТАСС

Ответственность за наезд на прохожих на туристической улице в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании считает, что террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Об этом заявил в субботу глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

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Глава ведомства напомнил, что "не существует нулевого риска". Министр обратил внимание на слаженную работу между испанскими полицейскими и правоохранительными органами других государств. Кроме того, как добавил Соидо, "можно сказать, что ячейка [ответственная за теракты] обезврежена".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 пострадали.

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