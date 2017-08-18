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Барселона после теракта: улицы города опустели

Общество
18 августа, 10:41 UTC+3 БАРСЕЛОНА /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В результате атаки погибли 13 человек, более 100 пострадали

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© REUTERS/Sergio Perez

БАРСЕЛОНА, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Барселона - излюбленное место отдыха тысяч иностранцев со всего мира - будто вымерла после теракта, произошедшего в четверг на одной из главных городских улиц - Рамбла.

Эта атака стала крупнейшей в королевстве с 2004 года - тогда за три дня до парламентских выборов в Испании произошла серия взрывов, погибли около 190 человек, более 2 тыс. пострадали.

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Сейчас в центре города, где обычно в летний сезон невозможно протолкнуться, почти никого нет. Те же, кто все-таки гуляет по пустынным улицам, с озабоченным видом постоянно смотрят по сторонам.

Популярные барселонские террасы, которые так любят туристы, тоже пустуют. Многие заведения закрылись раньше времени. Даже машин в городе стало меньше, заторы на дорогах образовались лишь в самом центре Барселоны, поскольку полицейские перекрыли часть города, и водителям приходится искать объездные пути.

Вдоль всей улицы Рамбла продолжают дежурить вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Они с подозрением смотрят на каждого приближающегося к ним человека или группу людей, однако при этом помогают всем, кто из-за перекрытых улиц не может найти дорогу.

Кто виноват

Некоторые винят в случившемся местные власти и считают, что те недобросовестно исполняли свои обязанности.

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Другие, напротив, защищают правительство. Однако, несмотря на различные точки зрения, очевидно, что произошедшее сильно напугало как самих испанцев, так и туристов.

Ранее каталонские власти объявили о трехдневном трауре. В этой связи в Барселоне отменены все развлекательные мероприятия.

Владельцы ресторанов, чьи заведения оставались открытыми до позднего вечера, приглушили музыку.

Теракт в Барселоне

В четверг около 17:00 по местному времени (18:00 мск) фургон врезался в прохожих на улице Рамбла. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали.

По делу о теракте два человека задержаны, водителю фургона удалось скрыться с места происшествия. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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