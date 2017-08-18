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Власти Каталонии заявили о связи между терактом в Барселоне и нападением в Камбрильсе

Международная панорама
18 августа, 8:51 дата обновления: 18 августа, 9:09 UTC+3 ТАСС

В результате двух атак погибли 13 человек, более 107 пострадали

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© EPA/Andreu Dalmau

ТАСС, 18 августа. Правительство Каталонии объявило, что теракт на улице Рамбла в центре Барселоны и попытка террористов совершить аналогичную атаку в Камбрильсе взаимосвязаны. Об этом в пятницу сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на власти Каталонии.

"Схема одна и та же. Здесь определенно есть связь", - сказал министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн. Ранее министр также заявлял о связи между терактом на Рамбле и наездом на полицейских в барселонском муниципалитете Сан-Жуст-Десверн.

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В ночь с четверга на пятницу полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался.

Злоумышленники пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел накануне в Барселоне. В результате пострадали семь человек, включая полицейского, один из них находится в критическом состоянии.

17 августа, в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск) на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали.

По делу о теракте два человека задержаны. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В тот же день в другом районе Барселоны, в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн, автомобиль сбил сотрудников правопорядка каталонской столицы.

По последним данным, мужчина находившийся на пассажирском сиденье автомобиля, был зарезан неизвестным. Сколько человек было в этой машине и где находится водитель не уточнялось.

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