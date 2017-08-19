МВД Испании не стало повышать уровень террористической угрозы после терактов в Каталонии

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании приняло решение не повышать уровень террористической угрозы в королевстве после терактов в Каталонии. Об этом заявил в субботу глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

По его словам, "после анализа данных экспертов по борьбе с терроризмом было решено сохранить четвертый уровень". Однако глава ведомства уточнил, что будет усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов в местах массового скопления людей и туристических зонах.

Согласно классификации МВД, четвертый уровень, введенный в Испании в июне 2015 года, означает "высокий риск" угрозы, в то время как пятый - "очень высокий риск".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 пострадали.