СМИ: на севере Марокко усилены меры безопасности после терактов в Каталонии

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение усилить меры безопасности на севере страны после терактов в Каталонии, в результате которых погибли 14 человек. Об этом сообщает в воскресенье газета Al Massae.

"Повышена бдительность в городах на севере королевства, а также в приграничных зонах, прилегающих к испанским полуанклавам", - отмечает издание.

По данным газеты, "проводится тщательный осмотр на пограничных пунктах, чтобы разыскиваемые в рамках расследования терактов в Каталонии террористы не сумели проникнуть на территорию Марокко".

Кроме того, усилены меры безопасности вокруг посольства и консульств Испании, испанских культурных центров и центров изучения испанского языка, находящихся в Марокко.

Марокканский след

17 августа в Барселоне водитель фургона протаранил толпу прохожих. Погибли 13 человек. Ответственность за совершение атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вскоре после этого полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе пятерых боевиков, которые также пытались совершить теракт. В результате погиб один человек.

По данным полиции, устроителями терактов в Каталонии являются члены ячейки, состоящей в основном из марокканцев.

В настоящий момент каталонские правоохранительные органы рассматривают версию, согласно которой главарем ячейки, устроившей теракты в Каталонии, мог быть выходец из Марокко, имам Абдельбаки ас-Сати. По версии следствия, он работал над планом крупного теракта в Барселоне, однако в четверг утром в здании в муниципалитете Альканар прогремел взрыв, в результате которого 45-летний мужчина, по предварительным данным, погиб.