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Сосед террористов из Каталонии рассказал про регулярные собрания членов ячейки

Международная панорама
22 августа, 14:06 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 22, августа. /ТАСС

По словам мужчины, собрания террористов проходили три-четыре раза в месяц

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МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Сосед террористов, устроивших атаки в Каталонии, рассказал, что члены ячейки встречались в квартире в населенном пункте Риполь по несколько раз в месяц на протяжении длительного времени. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

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"Нам не приходило в голову, что они собираются, чтобы замыслить что-то, - рассказал Манель Лопес. - Я думал, что это нормальные люди". По подсчетам жителя Риполя, террористы устраивали собрания три-четыре раза в месяц.

Мужчина проживает в данном здании со своей подругой и дочерью уже примерно полгода. Стоимость аренды квартир в доме невысокая: около €230 в месяц. По словам Лопеса, когда он с семьей переехал Риполь, террористы уже устаивали свои встречи. Предполагается, что всего у членов ячейки было три съемные квартиры, где они проводили собрания.

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