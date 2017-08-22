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СМИ: исполнитель теракта в Барселоне и его сообщник побывали в Париже за 4 дня до атаки

Международная панорама
22 августа, 14:10 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, августа. /ТАСС

Как сообщил телеканал BFM-TV, террористы провели ночь в пригороде столицы Франции, после чего вернулись в Испанию

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ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб и его сообщник совершили короткую поездку в Париж 12-13 августа, за четыре дня до атаки. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM-TV.

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По его данным, они провели одну ночь в отеле в пригороде столицы Франции, после чего вернулись в Испанию.

Глава МВД Франции Жерар Колон во вторник в интервью BFM-TV сообщил, что французские власти не знали о существовании террористической ячейки в Камбрильсе. "Она была исключительно испанской ", - сказал он. Министр подтвердил, что автомобиль, использованный террористами в Камбрильсе, был замечен под Парижем. "В данный момент мы не можем сказать, почему автомашина была там", - сказал Колон.

Министр сообщил, что в среду он встретится с испанским коллегой Хуаном Игнасио Соидо в Париже для обсуждения вопросов совместной борьбы против терроризма.

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