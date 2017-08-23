Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Pais: Бельгия сообщала Испании о подозрениях насчет погибшего имама

Международная панорама
23 августа, 11:40 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 23, августа. /ТАСС

По данным издания, имам Абдельбаки ас-Сати привлек внимание бельгийских властей подозрительным поведением в городе Вилворд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Власти Бельгии в 2016 году направляли запрос испанским правоохранительным органам о возможных связях с терроризмом имама Абдельбаки ас-Сати, который, по версии следствия, планировал атаку в Барселоне. Об этом сообщила в среду испанская газета El Pais со ссылкой на мэра бельгийского города Вилворде Ханса Бонте.

Смотрите также
Акция памяти на улице Рамбла в Барселоне

Теракты в Каталонии: пощечина всему миру

По информации издания, полицейские королевства отрицательно ответили на данный вопрос. Как отмечает газета, имам привлек внимание бельгийских властей своим подозрительным поведением в Вилворде. По данным издания, с 2011 по 2014 годы 28 молодых человек отправились из этого города в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

В свою очередь, испанская газета La Razón пишет со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом, что несколько членов ячейки, причастной к атакам в Каталонии, за несколько дней до терактов побывали в Париже, чтобы, по одной из версий, получить последние инструкции. Имам, в свою очередь, также посещал Францию. Целью его визита, по информации издания, могло стать обучение изготовлению взрывных устройств.

В ходе обысков в доме в испанском Альканаре, где при взрыве с 16 на 17 августа погиб ас-Сати, было найдено несколько авиабилетов до Брюсселя. Также удалось обнаружить книгу, в которой находилась записка имама.

Смотрите также

СМИ: два из четырех задержанных по делу о теракте в Испании заключены под стражу

El Pais: подозреваемые в причастности к терактам в Каталонии винят во всем погибшего имама

Четверо подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии дают показания в суде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Бельгия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама