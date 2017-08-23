El Pais: Бельгия сообщала Испании о подозрениях насчет погибшего имама

МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Власти Бельгии в 2016 году направляли запрос испанским правоохранительным органам о возможных связях с терроризмом имама Абдельбаки ас-Сати, который, по версии следствия, планировал атаку в Барселоне. Об этом сообщила в среду испанская газета El Pais со ссылкой на мэра бельгийского города Вилворде Ханса Бонте.

По информации издания, полицейские королевства отрицательно ответили на данный вопрос. Как отмечает газета, имам привлек внимание бельгийских властей своим подозрительным поведением в Вилворде. По данным издания, с 2011 по 2014 годы 28 молодых человек отправились из этого города в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

В свою очередь, испанская газета La Razón пишет со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом, что несколько членов ячейки, причастной к атакам в Каталонии, за несколько дней до терактов побывали в Париже, чтобы, по одной из версий, получить последние инструкции. Имам, в свою очередь, также посещал Францию. Целью его визита, по информации издания, могло стать обучение изготовлению взрывных устройств.

В ходе обысков в доме в испанском Альканаре, где при взрыве с 16 на 17 августа погиб ас-Сати, было найдено несколько авиабилетов до Брюсселя. Также удалось обнаружить книгу, в которой находилась записка имама.