СМИ: Эрдоган высказал главе Пентагона опасения относительно поставок вооружения курдам

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АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свои опасения главе Пентагона Джеймсу Мэттису в отношении поставок американских вооружений сирийским курдам. Об этом в среду сообщил телеканал HuberTurk.
Встреча Эрдогана и Мэттиса, как говорится на сайте главы государства, прошла в президентском дворце. В ходе переговоров Эрдоган вновь подчеркнул, что Анкару беспокоит факт передачи оружия курдам из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в Сирию для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и освобождения от нее города Ракка.
По данным агентства Reuters, на встрече также обсуждался вопрос территориальной целостности как Сирии, так и Ирака. Анкара и Вашингтон выступают против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, который должен пройти 25 сентября.
В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки.
В конце июня глава Пентагона предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения формированиям СНС. Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".