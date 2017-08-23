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El Pais: один из причастных к терактам в Каталонии раскаялся и попросил прощения

Международная панорама
23 августа, 22:13 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 23, августа. /ТАСС

Ранее Мухаммед Хоули Шемляль признался, что террористы собирались устроить крупный теракт с применением взрывчатки в соборе Саграда Фамилия в Барселоне

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МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии попросил прощения за произошедшее. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

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По ее информации, в ходе дачи показаний перед судом 21-летний подозреваемый Мухаммед Хоули Шемляль признался, что террористическая ячейка собиралась устроить крупный теракт в Барселоне с применением взрывчатки в соборе Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства).

Сам задержанный не участвовал в атаках в Каталонии, поскольку пострадал при взрыве здания в Альканаре в ночь перед терактами. По данным издания, террорист покаялся перед судом и попросил прощения.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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